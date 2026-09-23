Jandaia do Sul entrega nova caminhonete 4×4 para reforçar estrutura da Brigada Comunitária

A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou a entrega de uma nova caminhonete 4×4 para a Defesa Civil, ampliando a estrutura disponível para o atendimento de ocorrências no município. O veículo representa um investimento de R$ 280 mil, viabilizado por meio de parceria entre o Município e o Governo do Estado do Paraná, pelo Plano Paraná Mais Cidades, com apoio da Câmara de Vereadores. A nova caminhonete será utilizada em ações de Proteção e Defesa Civil, combate a incêndios ambientais, captura de animais e outras situações de emergência, especialmente em áreas rurais e locais de difícil acesso.

A estrutura operacional será reforçada ainda com um kit de combate a incêndios cedido pelo 11º Batalhão de Bombeiros, composto por tanque de água, mangueira, esguicho e motobomba. Durante a solenidade, a chave do veículo foi entregue simbolicamente ao Sargento J. Ferreira, gestor do Posto de Brigada Comunitária, com a participação do prefeito Ditão Pupio, do vice-prefeito Inei Heckert, representantes do Corpo de Bombeiros, integrantes da administração municipal e demais autoridades. A tração 4×4 permitirá maior mobilidade das equipes em estradas rurais e terrenos onde veículos convencionais encontram dificuldades de acesso.

O prefeito Ditão Pupio ressaltou que o investimento fortalece diretamente a capacidade de resposta do município. “Estamos entregando uma ferramenta de trabalho que vai proporcionar mais agilidade e segurança para nossas equipes e, principalmente, mais proteção para a nossa população. Essa caminhonete poderá chegar a áreas de difícil acesso e será fundamental no atendimento a incêndios, ocorrências na zona rural e situações de Defesa Civil. Agradecemos ao Governo do Estado, ao Corpo de Bombeiros, à Câmara de Vereadores e a todos que contribuíram para mais esta conquista para Jandaia do Sul”, destacou.