Polícia Civil conclui investigação de roubo contra idosa em Jandaia do Sul

A vítima caminhava pela via pública quando um homem em uma motocicleta se aproximou e puxou a bolsa que ela carregava no ombro. Devido à força utilizada pelo criminoso, a mulher perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça contra o chão.

A Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, concluiu as investigações referentes a um roubo praticado contra uma mulher idosa no dia 6 de setembro de 2026, por volta das 13h38, em via pública, na região central do município.

Conforme apurado, a vítima caminhava acompanhada quando foi abordada por um indivíduo que conduzia uma motocicleta. O autor aproximou-se e, mediante emprego de violência física, agarrou a roupa e a bolsa que a vítima carregava junto ao corpo, puxando-as com força suficiente para rasgar a vestimenta e derrubá-la ao solo. Na sequência, fugiu levando a bolsa, que continha documentos pessoais, aparelho celular e dinheiro.

Em razão da violência empregada, a vítima sofreu uma queda e bateu a cabeça, necessitando de atendimento da Defesa Civil e posterior encaminhamento ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde foi constatada lesão na região posterior da cabeça.

Durante as investigações, policiais civis realizaram a análise de diversas imagens de câmeras de monitoramento, o que possibilitou reconstruir o trajeto realizado pelo autor antes e depois do crime e identificar a motocicleta utilizada na ação. O veículo foi posteriormente localizado em Mandaguari/PR.

O cruzamento das imagens, das características do veículo e das demais informações obtidas durante as diligências permitiu identificar o suspeito. As investigações também contaram com intercâmbio de informações entre as equipes da Polícia Civil de Jandaia do Sul e Mandaguari.

Ao final do inquérito, diante dos elementos reunidos quanto à materialidade e à autoria, o investigado foi formalmente indiciado pela prática, em tese, do crime de roubo consumado, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Com a conclusão das investigações, o inquérito policial foi encerrado e remetido ao Poder Judiciário, com encaminhamento ao Ministério Público para análise e adoção das providências legais cabíveis.