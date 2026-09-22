Quarta Verde

ATENÇÃO — APUCARANA E DEMAIS MUNICÍPIOS DA ÁREA DO 10º BPM
Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom e São Pedro do Ivaí Em...
Alunos do Colégio São Marcos aprofundam estudos sobre energia e correntes elétricas
No âmbito do projeto Física – Integrando Conhecimentos, o Colégio São Marcos de Jandaia do Sul desenvolve, com as turmas do Ensino Médio, um...
Jandaia do Sul estrutura política municipal de alfabetização com 65 profissionais
Organização envolve Departamento de Educação, administração central e sete unidades escolares da rede municipal O município de Jandaia do Sul conta, em 2026, com uma...
Temporal: Bombeiros de Mandaguari ainda trabalham na remoção de árvores caídas
Pelo menos 11 atendimentos foram registrados pelo Corpo de Bombeiro de Mandaguari durante a noite desta segunda-feira (21) e a madrugada desta terça-feira (22). Foram...
Cadetral de Apucarana destelhada
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que houve destelhamento na cadetral de Apucarana