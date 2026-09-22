Alunos do Colégio São Marcos aprofundam estudos sobre energia e correntes elétricas

No âmbito do projeto Física – Integrando Conhecimentos, o Colégio São Marcos de Jandaia do Sul desenvolve, com as turmas do Ensino Médio, um estudo aprofundado sobre energia, articulando teoria e prática. Neste bimestre, o foco de estudo é o eixo Correntes Elétricas, fundamental para a compreensão da energia no cotidiano. A proposta fortalece a formação acadêmica, incentiva a iniciação científica e estimula o pensamento crítico dos estudantes.