No âmbito do projeto Física – Integrando Conhecimentos, o Colégio São Marcos de Jandaia do Sul desenvolve, com as turmas do Ensino Médio, um estudo aprofundado sobre energia, articulando teoria e prática. Neste bimestre, o foco de estudo é o eixo Correntes Elétricas, fundamental para a compreensão da energia no cotidiano. A proposta fortalece a formação acadêmica, incentiva a iniciação científica e estimula o pensamento crítico dos estudantes.
Alunos do Colégio São Marcos aprofundam estudos sobre energia e correntes elétricas
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Jandaia do Sul estrutura política municipal de alfabetização com 65 profissionais
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Temporal: Bombeiros de Mandaguari ainda trabalham na remoção de árvores caídas
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Cadetral de Apucarana destelhada
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Temporal provoca estragos em cidades da região
Um forte temporal atingiu a região no início da noite desta segunda-feira (21), provocando estragos em diferentes municípios. Em Apucarana, foram registrados ventos fortes,...
Simepar confirma possibilidade de tempestades entre hoje e amanhã
Nesta segunda-feira (21), uma frente fria avança pelo Sul do Brasil. Antes da chegada do sistema ao Paraná, o estado recebe calor e umidade...