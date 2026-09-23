Motociclista foge de abordagem após ser flagrado sem retrovisores e de chinelos em Jandaia do Sul

A Polícia Militar registrou, na tarde de terça-feira (22), uma ocorrência de infração de trânsito durante patrulhamento pela Avenida Dr. Getúlio Vargas, no Centro de Jandaia do Sul.

Segundo o registro policial, a equipe visualizou um homem conduzindo uma motocicleta Honda Titan de cor azul, que acessava a avenida pela Rua João Ruiz Galian. Os policiais constataram que a motocicleta não possuía retrovisores e que o condutor utilizava chinelos.

Ainda conforme a PM, ao perceber a presença da viatura, o motociclista acelerou e passou a trafegar pela Avenida Getúlio Vargas no sentido contrário ao da viatura, indicando uma possível tentativa de evitar a abordagem.

A equipe realizou o retorno e iniciou um acompanhamento tático, mantendo distância segura e utilizando sinais sonoros e luminosos. Durante o acompanhamento, o condutor teria aumentado a velocidade e olhado diversas vezes para trás.

Em determinado momento, o motociclista acessou um passeio onde existe bloqueio para a passagem de veículos e conseguiu fugir, tomando rumo ignorado.

A placa da motocicleta foi identificada durante o acompanhamento. Diante dos fatos, foram confeccionadas as notificações de trânsito cabíveis.