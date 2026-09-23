Raio mata cinco vacas leiteiras durante temporal em Rio Bom

Cinco vacas leiteiras morreram após serem atingidas por um raio durante o forte temporal que atingiu a região na segunda-feira (21), em uma propriedade rural localizada na região do Pinhalzinho, na saída de Rio Bom para Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí.

Os animais pertenciam ao produtor Antônio, conhecido como “Toninho do Bar”. Segundo o proprietário, aproximadamente dez vacas estavam em um piquete no momento em que ocorreu a descarga elétrica. Cinco animais morreram.

A perda representa um prejuízo para o produtor, já que as vacas faziam parte do rebanho utilizado na produção de leite.

Após o ocorrido, servidores da Prefeitura de Rio Bom estiveram na propriedade para verificar a situação e prestar apoio à família. A administração municipal também colocou uma equipe à disposição para auxiliar na retirada dos animais mortos.

O caso ocorreu durante o temporal que atingiu diversos municípios da região na segunda-feira. Foram registrados fortes chuvas, ventos intensos e descargas elétricas, provocando estragos e transtornos tanto em áreas urbanas quanto na zona rural.

Fonte: TNOnline / Blog do Berimbau.