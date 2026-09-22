ATENÇÃO — APUCARANA E DEMAIS MUNICÍPIOS DA ÁREA DO 10º BPM

Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom e São Pedro do Ivaí

Em razão dos problemas técnicos provocados pelo forte temporal que atingiu a região, o serviço telefônico 190 encontra-se temporariamente indisponível.

Durante o período de indisponibilidade, para acionamento da Polícia Militar em situações de emergência, a população deverá utilizar o aplicativo 190 PR.

📱 APLICATIVO 190 PR

Disponível gratuitamente para Android e iPhone. https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.pr.celepar.sesp.emgpr

IMPORTANTE: mantenha a localização do aparelho ativada para facilitar o atendimento da ocorrência.

A Polícia Militar orienta a população a utilizar o aplicativo enquanto o serviço telefônico 190 não for restabelecido.