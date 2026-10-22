Chuva de granizo provoca alagamentos e assusta moradores em Arapongas

Uma forte chuva acompanhada de granizo atingiu Arapongas, na manhã desta quinta-feira (22), provocando alagamentos em diferentes pontos da cidade e mobilizando a Defesa Civil.

O temporal foi registrado por volta das 8h e durou poucos minutos, mas a intensidade da precipitação chamou a atenção dos moradores. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram grande quantidade de pedras de gelo acumuladas e pontos de alagamento em vias públicas.

Também houve relatos de semáforos que deixaram de funcionar durante a chuva e de água invadindo imóveis.

De acordo com o chefe da Defesa Civil de Arapongas, Paulo Kümmel, até o momento do primeiro levantamento, três pessoas haviam solicitado lonas para proteger suas residências. Apesar dos transtornos, não havia registro de ocorrências mais graves.