Shows, bolo de 87 metros e desfile: veja a programação completa do aniversário de Mandaguari

Uma programação com shows de pagode e de sertanejo, desfile e bolo de 87 metros, entre outras atrações, vai marcar as comemorações dos 87 anos de Mandaguari entre os dias 27/4 e 25/5. As atrações e os eventos têm entrada gratuita e ocorrem em diversos locais, como a Praça Independência.

Entre as atrações estão o show do Karametade (5/5), grupo de pagode que fez sucesso nacionalmente dos anos noventa, e a apresentação da dupla sertaneja Di Paulo & Paulino (4/5), formada nos anos setenta e expoente do sertanejo raiz.

Confira abaixo a programação completa:

27 e 28/4

O quê 3ª Etapa Paranaense de Motocross

Quando 8h às 17h

Onde Pista de Motocross Municipal (saída para Jandaia do Sul)

1º/5

O quê Mandaguarizão: Taça do Trabalhador 2024

Quando 8h às 17h

Onde Campo do Jardim Boa Vista

3/5

Show Nando Moreno + DJ

Abertura 20h. Show principal: 22h

Onde Praça Independência

4/5

Show Di Paulo & Paulino + DJ

Abertura 20h. Show principal: 22h

Onde Praça Independência

5/5

O quê e onde Desfile Municipal (8h), na Av. Amazonas; Bolo de 87 metros (17h), na Praça Independência; e Encontro de Carros Antigos (8h às 17h) e Domingo no Parque (14h às 18h), no Parque da Pedreira

Shows Karametade e SempreTem (21h), na Praça Independência

11/5

O quê 1ª Fase do Campeonato Paranaense de Karatê

Onde Ginásio Xanduzão

25/5

O quê 3ª Etapa Paranaense Indoor Off-Road

Onde Pista de Off-Road de Mandaguari (saída pra Jandaia do Sul)