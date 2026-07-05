Homem é ameaçado com facão após reclamação sobre pneu vendido em Jandaia do Sul

Um homem de 55 anos procurou a Polícia Militar na tarde deste sábado (4) após ser ameaçado por um cliente durante uma discussão envolvendo a venda de um pneu usado, em Jandaia do Sul.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 14h40 para comparecer a uma residência na Avenida Paraná, na região central da cidade.
No local, a vítima relatou que havia vendido anteriormente um pneu usado, sem garantia, para um homem. Na tarde deste sábado, o comprador retornou ao imóvel afirmando que o pneu apresentava vazamento e exigindo a substituição imediata.
Segundo o proprietário, ele explicou que a troca poderia ser realizada apenas na segunda-feira, já que naquele momento não havia outro pneu disponível. A resposta teria irritado o cliente, que, conforme o relato, foi até um veículo GM/Prisma, retirou um facão e passou a ameaçá-lo, exigindo a entrega de outro pneu.
Ainda de acordo com a vítima, antes de deixar o local o suspeito afirmou que retornaria posteriormente com uma arma de fogo para “acertar as contas”. Em seguida, ele fugiu no veículo, tomando rumo ignorado.
A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a vítima sobre as medidas legais que poderão ser adotadas.
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