Mulher é presa após tentativa de furto em supermercado de Jandaia do Sul

Uma mulher de 44 anos foi presa na manhã de domingo (5), após ser flagrada tentando furtar diversos produtos de um supermercado localizado na Avenida Marechal Cândido Rondon, na região central de Jandaia do Sul.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela Central de Operações para atender a ocorrência de furto. No local, o responsável pelo estabelecimento informou que a suspeita havia retirado diversos produtos do supermercado sem efetuar o pagamento.
Ainda conforme o relato, a mulher foi contida pelo segurança do mercado já na área externa do estabelecimento, cerca de 20 metros da entrada principal. Durante a abordagem, os produtos furtados foram encontrados dentro de uma sacola preta que ela carregava e também nos bolsos de suas roupas.
Diante da situação, os policiais deram voz de prisão à suspeita de 44 anos. Ela foi encaminhada à delegacia no compartimento destinado ao transporte de presos da viatura. Segundo a PM, não foi necessário o uso de algemas, já que a mulher não apresentou resistência nem ofereceu risco à integridade física dos envolvidos.
Os produtos recuperados foram relacionados no registro da ocorrência, e o caso foi encaminhado à Polícia Civil.
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