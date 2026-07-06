Em duas ocorrências, PRF apreende mais de meia tonelada de maconha neste domingo

As apreensões ocorreram em Campo Mourão e Paiçandu

A primeira delas foi no km 160 da BR 487, (rodovia Boiadeira), entre Campo Mourão e Cruzeiro do Oeste, quando uma equipe da PRF deu ordem de parada a um veículo Honda HRV, que se deslocava em alta velocidade sentido Campo Mourão.

O condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga por aproximadamente três quilômetros, momento em que se embrenhou em uma plantação de milho.

Houve buscas na região, porém, até o momento, o condutor não foi localizado.

Em fiscalização nesse veículo foram encontrados 388 kg de maconha e 94 kg de capulho, (espécie de maconha não prensada e mais potente).

Também os PRF perceberam que as placas ostentadas pelo veículo eram falsas, porém, não foi possível identificar sua origem.

A PRF encaminhou essa ocorrência à delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão.

Já a segunda ocorrência foi na PR 323, km 161, por volta das 23h30, em Paiçandu.

A PRF deu ordem de parada a um veículo Renault Sandero, porém, o condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga até parar de forma abrupta e fugir a pé em meio a uma plantação.

Dentro do veículo haviam 99 kg de maconha e 7 kg de skunk.

A ocorrência encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Maringá.