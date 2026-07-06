Colisão entre Pajeros deixa feridos em Apucarana

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na noite deste domingo (5), em Apucarana. A colisão ocorreu na Avenida Ibarale Cazarini, nas proximidades da rotatória de acesso ao Lago Jaboti, e deixou uma pessoa presa às ferragens.

A batida envolveu duas caminhonetes Mitsubishi Pajero. Com o impacto da colisão, um dos veículos capotou, provocando uma situação de grande complexidade para o trabalho das equipes de socorro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e realizaram o resgate da vítima encarcerada. A operação exigiu o uso de equipamentos especiais para retirar a pessoa das ferragens com segurança.

A Polícia Militar também esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. As causas do acidente ainda deverão ser apuradas.

As informações são do TNOnline