Menor fica ferido após acidente entre carro e patinete elétrico no Centro de Jandaia do Sul

Um acidente envolvendo um carro e um patinete elétrico foi registrado por volta do meio-dia desta segunda-feira (6), na Avenida Doutor Getúlio Vargas, no Centro de Jandaia do Sul.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada após a colisão e prestou apoio à Defesa Civil na organização do trânsito durante o atendimento da ocorrência.
O acidente envolveu um Fiat Palio branco e um patinete elétrico.
O condutor da patinete, um menor de idade, sofreu algumas escoriações e precisou ser encaminhado ao hospital para atendimento médico.
Após o atendimento da ocorrência, os envolvidos foram orientados pelas equipes responsáveis sobre os procedimentos cabíveis.
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