São Pedro: Homem é preso por ameaçar esposa com faca

Um homem de 60 anos foi preso na noite deste sábado (4) por ameaça no contexto de violência doméstica e porte ilegal de arma branca, em São Pedro do Ivaí.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 18h30, após a Central de Operações receber uma denúncia de que uma mulher estava sendo ameaçada de morte pelo próprio marido, que estaria armado com uma faca.
Ao chegar à residência, localizada na Rua Dionísio Pelissari, os policiais encontraram o suspeito sentado em uma cadeira na calçada, em frente ao imóvel. Durante a abordagem, foi localizada em sua cintura uma faca com cabo branco. O homem acatou as ordens da equipe, teve a arma apreendida e foi algemado para garantir a segurança dos policiais durante a ocorrência.
A vítima relatou que vinha sendo ameaçada de morte pelo companheiro desde o período da tarde e afirmou que episódios semelhantes já haviam ocorrido anteriormente. Diante da situação, ela manifestou o interesse em representar criminalmente contra o autor.
Com base nos fatos constatados e na representação da vítima, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. Ele deverá responder pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e porte ilegal de arma branca.
A faca utilizada na ocorrência foi apreendida e apresentada à autoridade policial.
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