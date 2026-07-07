Morador tem casa invadida e é vítima de roubo em Jandaia do Sull

Um morador de Jandaia do Sul procurou a polícia na manhã desta segunda-feira (6) para registrar um roubo ocorrido durante a noite anterior, em uma residência localizada na Rua José Antonio Lopes Villar.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 21h de domingo (5). A vítima relatou que estava dormindo em casa, acompanhado de um amigo, quando um homem invadiu o imóvel. Armado com uma faca, o suspeito passou a agredir o morador e, em seguida, roubou um aparelho celular e algumas peças de roupa que estavam no guarda-roupa.
O criminoso também levou o celular do amigo da vítima. Após o roubo, ele fugiu e tomou rumo ignorado.
A vítima informou à polícia que não conseguiu identificar as características do autor. O caso foi registrado e a equipe policial orientou o morador sobre os procedimentos cabíveis. As investigações seguem para tentar identificar e localizar o responsável pelo crime.
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