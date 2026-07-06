Motociclista embriagado é preso após bater em caminhonete estacionada no centro de Jandaia do Sul

Um motociclista de 48 anos foi preso na tarde de sábado (5) por embriaguez ao volante, após colidir contra uma caminhonete estacionada na Avenida Tancredo Neves, na região central de Jandaia do Sul.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada pelo proprietário de uma caminhonete VW Saveiro, que relatou ter deixado o veículo estacionado no local. Pouco depois, o condutor de uma Honda Biz atingiu a traseira da caminhonete.
Durante a abordagem, os policiais constataram que o motociclista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala alterada, odor etílico e desalinhamento das vestes. O homem aceitou realizar o teste do etilômetro, que apontou 1,14 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice muito acima do limite que caracteriza crime de trânsito.
Diante do resultado, foi dada voz de prisão ao condutor, que, segundo a PM, colaborou com a equipe durante toda a ocorrência. Ele foi encaminhado à delegacia sem a necessidade do uso de algemas.
Ainda conforme a Polícia Militar, foi constatado que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motociclista estava suspensa. Além disso, a motoneta apresentava débitos de licenciamento, com o último exercício quitado referente ao ano de 2019. O veículo foi recolhido ao pátio, e as notificações de trânsito cabíveis foram lavradas.
Também foi confeccionado o boletim de acidente de trânsito para registro da colisão.
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