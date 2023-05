Na tarde desta sexta-feira (26) um motorista da Prefeitura de São João do Ivaí precisou ser socorrido após o carro que ele conduzia sair da pista, próximo à Usina Cooperval em Jandaia do Sul.

O incidente ocorreu quando ele precisou desviar de um caminhão.

Uma equipe do SAMU de Jandaia do Sul, com apoio da Brigada Comunitária (Defesa Civil) socorreu a vítima, que sentia bastante dor na região na coluna. Ele foi levado ao Hospital da Providência em Apucarana.