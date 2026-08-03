ROTAM utiliza munição de impacto controlado para conter mulher em Kaloré

Uma mulher foi contida por uma equipe da ROTAM na noite deste domingo (2), durante o policiamento do evento em comemoração aos 65 anos de emancipação de Kaloré. A ocorrência foi registrada por volta das 21h, na região central da cidade.
De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento tático em cumprimento à Ordem de Serviço destinada à segurança da festividade quando visualizaram uma mulher em intenso estado de alteração emocional. Conforme a PM, ela estaria quebrando garrafas de vidro e, aparentemente, utilizando os cacos como arma.
Ainda segundo a PM, a mulher apresentava sangue nas mãos e sinais aparentes de lesões nos braços e nas mãos.
Os policiais deram voz de abordagem, mas a mulher não obedeceu às ordens. Conforme o relato oficial, ao se voltar em direção à equipe, diante do risco à integridade física dos agentes, foi necessário o uso seletivo da força, com dois disparos de munição de impacto controlado (não letal).
Após ser atingida, a mulher caiu ao solo. Os policiais prestaram os primeiros socorros e acionaram a ambulância do município, que realizou o encaminhamento da vítima para uma unidade hospitalar, onde ela recebeu atendimento médico.
Depois de atendida, a mulher foi orientada sobre a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, posteriormente, foi liberada.
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