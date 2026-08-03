Morador de Mandaguari morre em grave acidente na PR-444

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Foto: Pedro Luccas
Um grave acidente registrado na noite de domingo (2) na PR-444, em Mandaguari, terminou com a morte de um morador da cidade. A vítima foi identificada como Fran Carlos Santos, de 28 anos.
De acordo com as informações apuradas, Fran conduzia um Volkswagen Gol e retornava da região da Vila Rural Terra Prometida, nas proximidades do distrito de Caixa de São Pedro, em Apucarana, onde teria familiares.
O acidente aconteceu nas proximidades da empresa SuperBAC, quando o Gol colidiu frontalmente com uma BMW. A principal hipótese levantada pelas autoridades é de que um dos veículos tenha invadido a pista contrária, porém a dinâmica da colisão ainda será esclarecida.
Com o impacto da batida, Fran Carlos sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Científica, do SIATE do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico-Legal (IML) atenderam a ocorrência, realizando a perícia, os levantamentos necessários e o recolhimento do corpo.
As circunstâncias do acidente seguem sob investigação e deverão ser confirmadas após a conclusão dos laudos periciais.
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