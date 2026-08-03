Morador de Mandaguari morre em grave acidente na PR-444
Um grave acidente registrado na noite de domingo (2) na PR-444, em Mandaguari, terminou com a morte de um morador da cidade. A vítima...
Homem é preso após ameaçar matar filho e esposa em Bom Sucesso
Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (3) após ameaçar de morte o próprio filho e a esposa durante um...
ROTAM utiliza munição de impacto controlado para conter mulher em Kaloré
Uma mulher foi contida por uma equipe da ROTAM na noite deste domingo (2), durante o policiamento do evento em comemoração aos 65 anos...
Motocicleta com alto ruído chama atenção da PM e é autuada por irregularidades
Um motociclista de 23 anos foi autuado pela Polícia Militar na noite deste domingo (2) por infrações de trânsito durante uma abordagem realizada na...
Pedestre morre após atropelamento na PR-444
Um homem de 55 anos morreu após ser atropelado na noite deste sábado (1º) na rodovia PR-444. O acidente aconteceu por volta das 21h50,...
Incêndio destrói fábrica de colchões em Maringá
Um incêndio de grandes proporções destruiu um barracão de uma fábrica de colchões em Maringá. O fogo consumiu toda a estrutura interna do imóvel...
Jovem denuncia perseguição, ameaças e divulgação de imagens íntimas em Jandaia do Sul
Uma jovem de 19 anos procurou a Polícia Militar para denunciar um caso de ameaças, perseguição e divulgação de imagens íntimas. A ocorrência foi...
Fiat Palio é furtado em frente à residência em Jandaia do Sul
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 9h41 deste sábado (1), como furto qualificado. De acordo com a PM, o proprietário, de 35 anos,...