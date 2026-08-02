Jovem denuncia perseguição, ameaças e divulgação de imagens íntimas em Jandaia do Sul

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Uma jovem de 19 anos procurou a Polícia Militar para denunciar um caso de ameaças, perseguição e divulgação de imagens íntimas. A ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (1º).
De acordo com a PM, a vítima relatou que teve um único envolvimento com um homem de 40 anos. Após o episódio, segundo ela, o suspeito passou a persegui-la e a fazer constantes ameaças.
Ainda conforme o relato, o homem também teria ameaçado matar o atual companheiro da jovem, de 23 anos. A vítima informou aos policiais que o suspeito afirma possuir uma arma de fogo e chegou a enviar fotografias do armamento para intimidá-la.
A jovem contou ainda que, na sexta-feira (31), o autor criou um perfil em uma rede social e publicou imagens íntimas dela sem autorização, utilizando o material como forma de chantagem. Segundo a denúncia, o homem estaria exigindo que ela encerrasse o relacionamento atual para manter um relacionamento com ele.
Temendo pela própria segurança e pela integridade física do companheiro, a vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o suspeito.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar as denúncias de ameaça, perseguição, divulgação não autorizada de conteúdo íntimo e demais crimes que possam ter sido praticados.
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