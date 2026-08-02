Incêndio destrói fábrica de colchões em Maringá

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Um incêndio de grandes proporções destruiu um barracão de uma fábrica de colchões em Maringá. O fogo consumiu toda a estrutura interna do imóvel localizado na Avenida Américo Belay, nas proximidades da marginal do Contorno Norte, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros por cerca de uma hora e meia.
Segundo os bombeiros, as chamas tiveram início por volta da 1h da manhã. O combate ao incêndio contou com a atuação de pelo menos oito militares, além do emprego de caminhões de combate e uma carreta-tanque para controlar o fogo e impedir que ele atingisse um segundo barracão pertencente à mesma empresa. A ação rápida evitou que os danos fossem ainda maiores.
Apesar da destruição do barracão, ninguém ficou ferido. O incêndio provocou prejuízos significativos à empresa, já que toda a estrutura interna do imóvel foi consumida pelas chamas.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão apuradas por meio de perícia técnica. Somente após a conclusão dos trabalhos será possível determinar o que provocou o fogo.
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