Pedestre morre após atropelamento na PR-444

Um homem de 55 anos morreu após ser atropelado na noite deste sábado (1º) na rodovia PR-444. O acidente aconteceu por volta das 21h50, na altura do quilômetro 21 da rodovia, e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil e Polícia Científica.
De acordo com a PRE, a vítima estava sobre a pista de rolamento quando foi atingida por um Volkswagen SpaceFox, que seguia no sentido Mandaguari–Arapongas. O impacto foi fatal, e o pedestre morreu ainda no local.
O motorista do veículo, de 63 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L, descartando a ingestão de bebida alcoólica.
Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram a perícia no local para apurar as circunstâncias do atropelamento. O corpo da vítima foi recolhido para os procedimentos legais, e as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.
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