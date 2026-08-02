Fiat Palio é furtado em frente à residência em Jandaia do Sul

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A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 9h41 deste sábado (1), como furto qualificado.
De acordo com a PM, o proprietário, de 35 anos, relatou que estacionou seu Fiat Palio em frente à residência, na Rua Carlos Alberto Paduan, por volta das 18h. Quando retornou para utilizar o automóvel, aproximadamente às 20h40, percebeu que o veículo havia sido levado.
Segundo a vítima, o carro estava devidamente trancado no momento em que foi estacionado. Como característica, o Palio não possuía a calota da roda dianteira esquerda, informação que pode auxiliar na identificação do veículo.
A Polícia Militar orientou o proprietário sobre os procedimentos cabíveis.
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