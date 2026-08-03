Motocicleta com alto ruído chama atenção da PM e é autuada por irregularidades

Um motociclista de 23 anos foi autuado pela Polícia Militar na noite deste domingo (2) por infrações de trânsito durante uma abordagem realizada na Rua Pirapó em Jandaia do Sul.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando percebeu uma motocicleta trafegando pela via pública com emissão de alto ruído. Diante da situação, os policiais decidiram abordar o veículo.
O condutor, de 23 anos, foi submetido à busca pessoal, mas nenhum material ilícito foi encontrado.
Na vistoria da motocicleta, os policiais constataram diversas irregularidades. O veículo apresentava o silenciador do escapamento ineficiente ou inoperante, ausência do filtro de ar, instalação de lâmpada de LED e pneu traseiro com medidas inferiores às especificadas pelo fabricante.
Diante das infrações verificadas, a Polícia Militar confeccionou os respectivos Autos de Infração de Trânsito. Após os procedimentos, o motociclista e o veículo foram liberados no local.
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