Homem é preso após ameaçar matar filho e esposa em Bom Sucesso

Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (3) após ameaçar de morte o próprio filho e a esposa durante um episódio de violência doméstica em Bom Sucesso. A ocorrência foi registrada por volta da 0h17, na Rua Antônio Camargo Nogueira.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo COPOM após a denúncia de que um homem, supostamente sob efeito de cocaína, estaria armado com uma faca e um pedaço de madeira, ameaçando matar os familiares.
No local, o filho do suspeito, um adolescente de 17 anos, relatou que o pai chegou à residência aparentemente sob efeito de entorpecentes e exigiu R$ 100 para comprar mais drogas. Diante da recusa, o homem teria arremessado uma garrafa no chão, quebrando-a, e utilizado o gargalo como arma, tentando atingir o pescoço do filho.
Ao perceber a agressão, a mãe do adolescente e esposa do autor, de 44 anos, interveio para proteger o filho. Segundo o boletim de ocorrência, ela também passou a ser ameaçada pelo companheiro.
Antes da chegada da Polícia Militar, o suspeito fugiu da residência em um veículo, conduzindo-o em alta velocidade. Os policiais realizaram buscas pela cidade, mas inicialmente ele não foi localizado.
Pouco tempo depois, as vítimas voltaram a acionar a PM, informando que o homem havia retornado ao imóvel, voltado a intimidar os familiares e fugido novamente.
Com base em informações sobre um possível esconderijo, os policiais localizaram o suspeito em uma residência na Rua Vereador Mário Ferreira de Carvalho. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.
Como as vítimas manifestaram interesse em representar criminalmente contra o agressor, os policiais deram voz de prisão ao homem. Devido ao risco de fuga, foi necessário o uso de algemas, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).
O suspeito, as vítimas e a ocorrência foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
Ainda conforme a Polícia Militar, a esposa do preso relatou que episódios de violência são frequentes e que o companheiro costuma chegar em casa sob efeito de drogas, tornando-se agressivo e colocando toda a família em situação de risco.
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