Região tem saldo de 2,1 mil novos empregos

Conforme matéria do Jornal Tribuna do Norte, Jandaia do Sul aparece em terceiro no ranking

O primeiro semestre encerrou com a geração de 2.176 novos postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado é melhor que o registrado no primeiro semestre do ano passado, quando foram criadas 2 mil vagas de trabalho com carteira assinada.

No primeiro semestre, o maior saldo de vagas foi registrado em Arapongas, com geração de 601 postos de trabalho. Mais da metade desses novos empregos – 389 vagas – foram criados no setor de serviços, que vem em ritmo de recuperação desde o início do ano em todo estado. A indústria, aparece na sequência com 195 vagas, seguida do comércio (66). Construção civil e agropecuária, entretanto, fecharam período no ‘vermelho’ com extinção de 38 e 11 vagas, respectivamente.

O setor de serviços também liderou na geração de vagas em Apucarana. Dos 508 postos de trabalho gerados, 321 foram no setor. Indústria (95) e construção civil (81) também se mantiveram aquecidas no período. Comércio criou 29 empregos e setor agropecuário extinguiu 18.

Já em Jandaia do Sul, terceiro município do ranking regional de vagas, a indústria é que foi o destaque no período com criação de 247 postos de trabalho. O salto total do município (283) só não foi melhor porque três setores fecharam no vermelho: comércio, que extinguiu 15 postos de trabalho; construção civil (10) e agropecuária (5).

Outro município polo da região, Ivaiporã encerrou o semestre com 194 novos postos de trabalho. O destaque também foi o setor de serviços, que gerou 105 novos postos de trabalho, seguido de construção civil (61), agropecuária (20) e comércio (11). A indústria foi o único setor com saldo negativo, com extinção de 3 postos de trabalho.

JUNHO

Já a análise do mês de junho mostra desaquecimento do mercado de trabalho. Dos 27 municípios da região, 10 fecharam o mês com saldo negativo entre contratações e demissões, incluindo os três maiores municípios em população, e em dois municípios o número de contratações e demissões foi exatamente o mesmo.

Em Arapongas, o mês de junho encerrou com saldo negativo de 68 vagas. Dos cinco setores, apenas a área de serviços garantiu empregos no período. A maior extinção de postos de trabalho foi na indústria, com redução de 55 vagas.

Em Apucarana, entre contratações e demissões, foram encerrados 39 postos de trabalho. Só a indústria extinguiu 90 vagas. Já Ivaiporã perdeu 3 vagas no último mês.

Paraná é o quarto em geração de vagas

O Paraná foi o estado no Sul e o quarto no País que mais gerou empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2023. Foram 70.927 novas vagas abertas no Estado.

Nacionalmente, o desempenho só ficou atrás de São Paulo (276.800), Minas Gerais (144.298) e Rio de Janeiro (74.387), que são estados mais populosos.

“O Estado se destaca mais uma vez na geração de emprego, mostrando o acerto da política de atração de investimentos. Estamos em uma missão internacional que tem o objetivo de ampliar as parcerias comerciais e buscar novas indústrias para o Paraná, o que reflete diretamente na ampliação do mercado de trabalho”, ressaltou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O Paraná também teve um bom desempenho no mês de junho, com um saldo de 7.899 postos de trabalho formais, atingindo mais uma vez o melhor resultado da região Sul. Santa Catarina abriu, em junho, 1.899 vagas e o Rio Grande do Sul teve um saldo negativo de 211 vagas. O Brasil fechou o semestre com 1.023.540 novas vagas e atingiu um saldo de 157.198 postos no mês de junho.