Reforma da UBS Damásio Brito da Silva é entregue

Nesta semana o Prefeito Lauro Junior entregou para população mais uma UBS reformada. Desta vez foi a UBS Damásio Brito da Silva no Jardim Planalto, que atende a região da Vila Rica e bairros próximos.

Foram mais de R$ 200 mil gastos na reforma sendo R$ 150 mil do Governo do Estado e R$ 51 mil de recursos livres do município.

Sendo assim a Gestão do Prefeito Lauro Junior entrega as 6 Unidades Básicas de Saúde do município totalmente reformadas sendo elas a UBS Maria Borba, UBS Ivoly Genro Palma, UBS Lázaro de Paula Rodrigues, UBS Wilson Nogueira, UBS Massahiro Oga e finalizando com a UBS Damásio Brito da Silva.