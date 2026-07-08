Quarta Verde

AVISO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES E GUARDA DE ACERVO ACADÊMICO
A Fundação Educacional Jandaia do Sul, mantenedora da Faculdade de Jandaia do Sul – FAFIJAN, em cumprimento à legislação educacional vigente, COMUNICA o encerramento...
SAMU socorre trabalhador após queda de telhado em residência de Jandaia do Sul
Um homem de 59 anos ficou ferido após cair do telhado de uma residência no Jardim Universitário, em Jandaia do Sul, na tarde desta...
Acidente envolvendo caminhão e bicicleta elétrica é atendido pelo SAMU na Praça do Café
Um homem que conduzia uma bicicleta elétrica ficou ferido após se envolver em um acidente com um caminhão no início da tarde desta terça-feira...
Prefeitura de Jandaia do Sul entrega bicicletas elétricas para Agentes de Combate às...
A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou a entrega de 13 bicicletas elétricas para os Agentes de Combate às Endemias (ACE), reforçando o compromisso...
Carreta tomba após perder força em subida na Estrada Dourados, em Jandaia do Sul
Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (7) após não conseguir vencer um aclive na Estrada Dourados, nas proximidades do trevo do contorno, em...
Vídeo mostra colisão entre trem e carro em Jandaia do Sul
Um acidente envolvendo um trem e um veículo utilitário foi registrado na manhã desta terça-feira (7), em Jandaia do Sul. A colisão ocorreu nas...
Acidente entre trem e utilitário deixa uma pessoa ferida em Jandaia do Sul
Um acidente envolvendo um trem e um veículo utilitário foi registrado na manhã desta terça-feira (7), em Jandaia do Sul. A colisão ocorreu nas...