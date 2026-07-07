SAMU socorre trabalhador após queda de telhado em residência de Jandaia do Sul

Um homem de 59 anos ficou ferido após cair do telhado de uma residência no Jardim Universitário, em Jandaia do Sul, na tarde desta terça-feira (7).
A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar socorro à vítima. No local, os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e constataram que o homem havia sofrido uma fratura em uma das pernas em decorrência da queda.
Ele foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, onde passará por um procedimento cirúrgico.
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