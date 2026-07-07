SAMU socorre trabalhador após queda de telhado em residência de Jandaia do Sul

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Um homem de 59 anos ficou ferido após cair do telhado de uma residência no Jardim Universitário, em Jandaia do Sul, na tarde desta terça-feira (7).
A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar socorro à vítima. No local, os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e constataram que o homem havia sofrido uma fratura em uma das pernas em decorrência da queda.
Ele foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, onde passará por um procedimento cirúrgico.

 

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