Nesta sexta no Country Club

Faleceu Antonio Sanches
Faleceu aos 81 anos, Antonio Sanches. O velório acontece na Capela do Prever em Jandaia do Sul e o sepultamento será às 17h desta...
Jandaia do Sul orienta moradores a negociarem débitos antes do protesto
Se você possui débitos de IPTU, Alvará de Funcionamento ou ISS, este é o momento de regularizar sua situação. A Prefeitura de Jandaia do Sul...
Motorista sobrevive após carro capotar várias vezes e ficar destruído na BR-376, em Maringá
Uma motorista ficou ferida após sofrer um impressionante acidente na noite desta terça-feira (7) na BR-376, em Maringá, no sentido ao distrito de Iguatemi....
Golpe do falso advogado faz vítima perder mais de R$ 14 mil em Kaloré
Uma moradora de Kaloré foi vítima de um golpe de estelionato na noite de terça-feira (7) e acabou perdendo R$ 14,3 mil após ser...
Celular é furtado de frutaria no Centro de Cambira enquanto comerciante realizava limpeza
Uma comerciante procurou a Polícia Militar na noite de terça-feira (7) após ter o telefone celular furtado de seu estabelecimento comercial, localizado na Avenida...
AVISO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES E GUARDA DE ACERVO ACADÊMICO
A Fundação Educacional Jandaia do Sul, mantenedora da Faculdade de Jandaia do Sul – FAFIJAN, em cumprimento à legislação educacional vigente, COMUNICA o encerramento...