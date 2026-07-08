Golpe do falso advogado faz vítima perder mais de R$ 14 mil em Kaloré

Uma moradora de Kaloré foi vítima de um golpe de estelionato na noite de terça-feira (7) e acabou perdendo R$ 14,3 mil após ser enganada por um criminoso que se passou por advogado.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a situação na Rua Vânia Regina Aguilar, na região central da cidade. No local, a vítima relatou que recebeu uma ligação de uma pessoa afirmando ser advogada e informando que ela havia vencido um processo judicial.
Segundo o relato, a suposta profissional orientou a moradora a entrar em contato com outro número de telefone para dar continuidade ao recebimento do dinheiro. Durante a conversa, o golpista informou que seria necessário realizar o pagamento das custas processuais para liberar o valor da ação.
Convencida pela história, a vítima realizou uma transferência bancária no valor de R$ 14.300 para a conta indicada pelo criminoso. Somente após concluir a operação ela percebeu que havia sido enganada e acionou a Polícia Militar.
A equipe registrou o boletim de ocorrência, orientou a vítima sobre as medidas cabíveis.
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