Motorista sobrevive após carro capotar várias vezes e ficar destruído na BR-376, em Maringá

Uma motorista ficou ferida após sofrer um impressionante acidente na noite desta terça-feira (7) na BR-376, em Maringá, no sentido ao distrito de Iguatemi. O veículo que ela conduzia saiu da pista, atingiu um barranco e capotou diversas vezes antes de parar completamente destruído às margens da rodovia.
A gravidade da cena mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pelo trecho. Inicialmente, havia a suspeita de que pudesse haver vítimas presas às ferragens, mas, ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a condutora já fora do automóvel.
Apesar da violência do capotamento, a mulher estava consciente. Ela apresentava suspeita de fratura em um dos braços e diversas escoriações pelo corpo. Após receber os primeiros atendimentos ainda na rodovia, foi encaminhada para avaliação médica em uma unidade hospitalar.
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