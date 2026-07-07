Acidente envolvendo caminhão e bicicleta elétrica é atendido pelo SAMU na Praça do Café

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Um homem que conduzia uma bicicleta elétrica ficou ferido após se envolver em um acidente com um caminhão no início da tarde desta terça-feira (7), na Praça do Café, em Jandaia do Sul.
Com o impacto, o ciclista sofreu diversos ferimentos pelo corpo. A equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Jandaia do Sul foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local.
Após o atendimento, a vítima foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica. De acordo com as informações apuradas, os ferimentos não eram considerados graves.

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