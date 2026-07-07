Acidente envolvendo caminhão e bicicleta elétrica é atendido pelo SAMU na Praça do Café

Um homem que conduzia uma bicicleta elétrica ficou ferido após se envolver em um acidente com um caminhão no início da tarde desta terça-feira (7), na Praça do Café, em Jandaia do Sul.
Com o impacto, o ciclista sofreu diversos ferimentos pelo corpo. A equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Jandaia do Sul foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local.
Após o atendimento, a vítima foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica. De acordo com as informações apuradas, os ferimentos não eram considerados graves.
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