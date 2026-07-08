Celular é furtado de frutaria no Centro de Cambira enquanto comerciante realizava limpeza

Uma comerciante procurou a Polícia Militar na noite de terça-feira (7) após ter o telefone celular furtado de seu estabelecimento comercial, localizado na Avenida Brasil, na região central de Cambira.
De acordo com o boletim de ocorrência, a proprietária da frutaria relatou que havia deixado o aparelho sobre o balcão enquanto realizava a limpeza do local. Poucos minutos depois, ao retornar, percebeu que o celular havia desaparecido.
A vítima informou aos policiais que não conseguiu identificar quem teria praticado o furto. Durante patrulhamento, a equipe da Polícia Militar foi abordada pela comerciante, registrou a ocorrência e prestou as orientações cabíveis.
O caso foi registrado como furto simples e deverá ser investigado para tentar identificar o autor e recuperar o aparelho.
.