AVISO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES E GUARDA DE ACERVO ACADÊMICO

A Fundação Educacional Jandaia do Sul, mantenedora da Faculdade de Jandaia do Sul – FAFIJAN, em cumprimento à legislação educacional vigente, COMUNICA o encerramento definitivo das atividades acadêmicas da instituição.
Os estudantes que necessitarem retirar histórico escolar, ementas ou dar andamento aos processos de expedição e registro de diplomas deverão comparecer à Secretaria da FAFIJAN, situada na Rua Dr. João Maximiano, nº 426, Centro, Jandaia do Sul – PR, até 14 de dezembro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 19h30.
Informações poderão ser obtidas pelo e-mail protocolo@fafijan.br ou pelo telefone/WhatsApp (43) 92000-3116.
O acervo acadêmico será digitalizado, catalogado e transferido até o término do ano de 2026 para instituição regularmente habilitada, assegurando a guarda permanente da documentação acadêmica, bem como a emissão de certidões e demais documentos, na forma da legislação aplicável.
Jandaia do Sul – PR, 07 de julho de 2026.
MIRIAN REGINA BRISCHILIARI DE ARAÚJO
Diretora da Faculdade de Jandaia do Sul – FAFIJAN
Representante da Fundação Educacional Jandaia do Sul
CNPJ nº 78.197.993/0001-20
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