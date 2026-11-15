Projeto aproxima alunos do Colégio São Marcos de diferentes profissões e inspira escolhas para o futuro

Durante este ano, na disciplina de Projeto de Vida do Colégio São Marcos, ministrada pela professora Pollyanna Telles, os alunos da 1ª série do Ensino Médio viveram uma experiência enriquecedora e cheia de descobertas por meio de um projeto que os aproximou de profissionais de diversas áreas.

Ao longo dessa jornada, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer histórias de vida, ouvir relatos inspiradores, descobrir os desafios e as conquistas da trajetória acadêmica e compreender que, por trás de cada profissão, existe uma história única, repleta de sonhos, escolhas, dedicação e superação.

Mais do que conhecer diferentes profissões, esse projeto permitiu que os alunos enxergassem novas possibilidades, ampliassem seus horizontes e refletissem sobre o próprio futuro. Afinal, cada história compartilhada trouxe um pouco de inspiração e mostrou que os caminhos podem ser diferentes, mas que todos começam com um sonho e a coragem de dar o primeiro passo.

Porque construir um projeto de vida é, acima de tudo, descobrir quem queremos ser e acreditar no futuro que podemos construir!

Profissionais

Dra.Rozângela Fiorucci

3º Sargento Marcelo Amorim de Souza.

Dra. Bruna Jasinski Rosina.

Jornalista Wellyngton Jhonis

Professor Thiago Maroco

Eng. Agrônomo Sergio Gabriel Protano

Advogado Dr. Laercio Rodrigues

Biomédica Dra. Carisa Navarro Bento

Psicóloga Iara Lança

Médica Veterinária Dra. Carollynna Telles Oliveira.

Gastrônoma Luciana de Freitas Del Águila Rochas.

Empresário Adilson Cortez

Padre Marcos Teixeira

Bióloga Márcia Jasinski