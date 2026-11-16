Os motoristas que ainda não quitaram o licenciamento anual de veículos de 2026 devem ficar atentos aos prazos antes das férias de fim de ano. No Paraná, de acordo com um levantamento do Detran-PR, mais de 70% estão com o CRLV (Certificado de Licenciamento Anual) em dia.

O calendário de vencimento de 2026 começou em agosto e termina daqui a 11 dias. Ele é organizado de acordo com o número final da placa do veículo: proprietários de veículos com placa final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 já devem ter quitado a emissão do documento ou estão em débito e proprietários de veículos com placa final 0 ainda estão dentro do prazo, que é 27 de novembro.

O CRLV é um documento obrigatório pela legislação brasileira que comprova que o veículo atende aos critérios de segurança. Para obtê-lo é necessário pagar o licenciamento que tem valor único de R$ 94,61. Para a quitação, no entanto, é preciso ter pago o IPVA e eventuais multas e débitos anteriores.

Sem o documento, o condutor flagrado em uma blitz está sujeito a multa gravíssima, pontuação na CNH e remoção do veículo. No Paraná, ao ser parado em uma blitz, o motorista pode regularizar o pagamento na hora com pix para evitar a remoção.

A guia para pagamento pode ser acessada através do site do Detran-PR, no aplicativo Detran Inteligente e nas unidades de atendimento (Ciretran, Postos Avançados ou Poupatempo). Há a opção de pagamento via pix e o certificado fica pronto em até 15 minutos. A emissão do documento pode ser feita em formato físico ou digital, conforme a escolha do proprietário.

Calendário para renovação do licenciamento no exercício de 2026.

Placa final 1 – 14 de agosto (vencido)

Placa final 2 – 28 de agosto (vencido)

Placa final 3 – 9 de setembro (vencido)

Placa final 4 – 18 de setembro (vencido)

Placa final 5 – 28 de setembro (vencido)

Placa final 6 – 9 de outubro (vencido)

Placa final 7 – 20 de outubro (vencido)

Placa final 8 – 30 de outubro (vencido)

Placa final 9 – 13 de novembro (vencido)

Placa final 0 – 27 de novembro