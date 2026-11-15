Mulher é presa suspeita de impedir companheira de sair de casa e reter documentos em Jandaia do Sul

Uma mulher de 38 anos foi presa na madrugada deste domingo (15), suspeita de cometer violência doméstica contra sua companheira, de 35 anos, em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta da 1h, nas proximidades do Colégio Estadual Unidade Polo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após um homem de 51 anos, tio da vítima, presenciar uma situação de agressão. Segundo o relato, a mulher de 35 anos tentava deixar a residência onde morava com a companheira quando foi empurrada violentamente para dentro do imóvel, sendo impedida de sair.

Em conversa reservada com os policiais, a vítima relatou que era impedida de sair da residência e de manter contato com familiares. Ela também informou que a companheira havia escondido seus pertences pessoais, incluindo o aparelho celular e documentos de identificação, e se recusava a devolvê-los.

Após receber orientações, a vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra a companheira. Diante da situação, a mulher de 38 anos recebeu voz de prisão. Conforme a PM, devido ao comportamento exaltado e agressivo apresentado pela detida, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos e da equipe policial.

As duas mulheres foram encaminhadas separadamente à Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentadas para as providências cabíveis.