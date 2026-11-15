Mulher é presa suspeita de impedir companheira de sair de casa e reter documentos em Jandaia do Sul

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Uma mulher de 38 anos foi presa na madrugada deste domingo (15), suspeita de cometer violência doméstica contra sua companheira, de 35 anos, em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta da 1h, nas proximidades do Colégio Estadual Unidade Polo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após um homem de 51 anos, tio da vítima, presenciar uma situação de agressão. Segundo o relato, a mulher de 35 anos tentava deixar a residência onde morava com a companheira quando foi empurrada violentamente para dentro do imóvel, sendo impedida de sair.

Em conversa reservada com os policiais, a vítima relatou que era impedida de sair da residência e de manter contato com familiares. Ela também informou que a companheira havia escondido seus pertences pessoais, incluindo o aparelho celular e documentos de identificação, e se recusava a devolvê-los.

Após receber orientações, a vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra a companheira. Diante da situação, a mulher de 38 anos recebeu voz de prisão. Conforme a PM, devido ao comportamento exaltado e agressivo apresentado pela detida, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos e da equipe policial.

As duas mulheres foram encaminhadas separadamente à Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentadas para as providências cabíveis.

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