Adolescente de 14 anos foge ao perceber viatura e é flagrado pilotando motocicleta em Jandaia do Sul

Um adolescente de 14 anos foi abordado pela Polícia Militar na noite de domingo (15), após tentar fugir ao perceber a aproximação de uma viatura policial em Jandaia do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Roraima, na região da Vila Rica, por volta das 22h32, quando avistou uma motocicleta ocupada por duas pessoas. Ao perceber a presença da viatura, o condutor realizou uma manobra brusca de retorno e fugiu, mesmo sem receber ordem de parada.

Os policiais iniciaram acompanhamento e conseguiram realizar a abordagem. Na motocicleta estavam o adolescente de 14 anos, que conduzia o veículo, e uma adolescente de 16 anos, na condição de passageira.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, a fiscalização constatou que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que os pneus da motocicleta apresentavam desgaste excessivo, comprometendo as condições de segurança.

Como não foi possível apresentar um condutor habilitado para retirar o veículo, a motocicleta foi recolhida ao pátio da Companhia da Polícia Militar. Os policiais também lavraram os autos de infração correspondentes.

Os dois adolescentes foram orientados e liberados no local.