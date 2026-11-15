Polícia atende mais duas ocorrências de ameaça e violência contra mulher em Jandaia do Sul

A Polícia Militar atendeu duas ocorrências envolvendo ameaças e violência doméstica em Jandaia do Sul neste sábado (14). Os casos foram registrados em endereços diferentes, um na região central e outro na zona rural do município.

Ameaças contra mulher na Rua Piauí

Por volta das 13h46, na Rua Piauí, segundo informações da Polícia Militar, um adolescente de 17 anos relatou que seu pai, de 38 anos, teria ido até a frente da residência e feito ameaças contra sua mãe, de 36 anos, e o namorado dela.

O jovem informou que a mãe possui uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro. No momento dos fatos, ela e o namorado não estavam na residência.

Ainda conforme o relato, o homem teria proferido a frase: “Sai aqui fora para você ver”, antes de deixar o local e tomar rumo ignorado.

A equipe policial registrou a ocorrência e orientou o adolescente sobre os procedimentos cabíveis.

Mulher relata agressões frequentes na zona rural

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 15h15 na zona rural de Jandaia do Sul.

A Polícia Militar foi acionada após uma familiar informar que uma mulher de 56 anos estaria sendo agredida e ameaçada pelo marido, de 65 anos. Durante a ligação para a Central da PM, foram ouvidos diversos gritos ao fundo, indicando uma possível situação de violência.

No local, familiares confirmaram a denúncia. A mulher relatou aos policiais que sofria ameaças, agressões físicas e verbais frequentes por parte do marido, que, segundo ela, estariam relacionadas ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Ela também manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência.

Inicialmente, o homem havia deixado o local, mas retornou alguns minutos depois e voltou a ameaçar a esposa e outros familiares, motivando um novo acionamento da Polícia Militar.

Na segunda intervenção, o homem se recusou a obedecer à ordem de abordagem dos policiais, alegando que estava em sua residência e que não aceitava a presença da equipe. Diante da resistência, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos e possibilitar a condução.

O homem, as testemunhas e a equipe policial foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para a apresentação da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis.