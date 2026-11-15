Homem armado com faca invade quintal de residência e ameaça matar cães em Jandaia do Sul

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (15), após invadir o quintal de uma residência e ameaçar matar os cães que estavam no local. A ocorrência foi registrada por volta de 1h53, na Rua Ciro Albino de Souza, no Conjunto Arnaldo Buzato, em Jandaia do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após uma denúncia de que um indivíduo estaria no quintal do imóvel portando uma faca e ameaçando os animais.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o homem dentro da propriedade, segurando a arma branca. Ele recebeu ordem para soltar a faca, mas demorou e demonstrou resistência em obedecer à determinação policial.

Na sequência, ao ser orientado a deixar o imóvel, o indivíduo pulou o muro, sofrendo uma queda. Segundo a PM, ele apresentava comportamento bastante alterado e falas desconexas.

Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada e técnicas de imobilização para contê-lo. Na ação, um policial e o abordado caíram ao solo, e o homem sofreu hematomas leves no rosto e nos braços.

O proprietário da residência, de 47 anos, não estava no imóvel no momento da invasão, mas chegou durante o atendimento policial e manifestou interesse em representar criminalmente contra o invasor.

Ainda conforme a PM, mesmo após ser contido, o homem passou a fazer ameaças contra as pessoas presentes, afirmando que todos iriam se ver com ele caso algo acontecesse com seu animal de estimação.

O homem recebeu voz de prisão por violação de domicílio e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, juntamente com a faca apreendida, para as providências cabíveis.