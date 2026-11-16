Mulher fica ferida após ser atacada com faca em posto de combustíveis em Jandaia do Sul

Uma mulher de 39 anos ficou ferida após ser atacada com uma faca na noite de domingo (15), em um posto de combustíveis localizado na região da Vila Rica, em Jandaia do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h para atender uma ocorrência de vias de fato no estabelecimento. No local, a vítima relatou que estava no pátio do posto quando uma mulher conhecida se aproximou e, após um desentendimento, sacou uma faca e tentou golpeá-la.

A agressora foi contida por pessoas que estavam no estabelecimento, mas, durante a ação, a vítima sofreu um ferimento superficial na testa.

Após o ocorrido, a autora fugiu do local, tomando rumo ignorado. A faca utilizada na agressão foi deixada no estabelecimento, recolhida pela Polícia Militar e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, depois da confusão, a vítima passou a receber mensagens pelo WhatsApp com ameaças atribuídas à mulher envolvida no episódio.

A vítima recebeu orientações da Polícia Militar sobre os procedimentos legais. O caso foi registrado e encaminhado para as providências cabíveis.