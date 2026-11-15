Mulher que tinha medida protetiva é esfaqueada em São Pedro do Ivaí

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Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atacada com golpes de faca na tarde de sábado (14 de novembro), na região central de São Pedro do Ivaí. O suspeito do crime é um homem contra quem a vítima possuía uma medida protetiva de urgência em vigor.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de agressão com arma branca. Na Santa Casa de Misericórdia, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter sido surpreendida pelo suspeito enquanto caminhava por uma via pública, na Rua João Batista.

Conforme o relato, o homem já havia feito ameaças de morte anteriormente e, durante o ataque, desferiu dois golpes de faca contra a mulher, atingindo a região lateral esquerda do corpo.

A vítima sofreu ferimentos perfurocortantes e teve uma perda significativa de sangue. Segundo informações da equipe médica, ela teria perdido entre 1,5 e 2 litros de sangue. Após receber os primeiros atendimentos, devido à gravidade do quadro, foi transferida para o Hospital da Providência, em Apucarana.

Após o crime, equipes da Polícia Militar realizaram buscas para localizar o suspeito, inclusive na residência de familiares e no distrito de Mariza, onde ele residiria. Moradores relataram que o homem havia deixado o endereço dirigindo um GM Corsa de cor chumbo.

Foram realizadas diligências em busca do suspeito, mas ele não havia sido localizado até o encerramento do boletim de ocorrência.

 

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