Mulher que tinha medida protetiva é esfaqueada em São Pedro do Ivaí

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atacada com golpes de faca na tarde de sábado (14 de novembro), na região central de São Pedro do Ivaí. O suspeito do crime é um homem contra quem a vítima possuía uma medida protetiva de urgência em vigor.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de agressão com arma branca. Na Santa Casa de Misericórdia, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter sido surpreendida pelo suspeito enquanto caminhava por uma via pública, na Rua João Batista.

Conforme o relato, o homem já havia feito ameaças de morte anteriormente e, durante o ataque, desferiu dois golpes de faca contra a mulher, atingindo a região lateral esquerda do corpo.

A vítima sofreu ferimentos perfurocortantes e teve uma perda significativa de sangue. Segundo informações da equipe médica, ela teria perdido entre 1,5 e 2 litros de sangue. Após receber os primeiros atendimentos, devido à gravidade do quadro, foi transferida para o Hospital da Providência, em Apucarana.

Após o crime, equipes da Polícia Militar realizaram buscas para localizar o suspeito, inclusive na residência de familiares e no distrito de Mariza, onde ele residiria. Moradores relataram que o homem havia deixado o endereço dirigindo um GM Corsa de cor chumbo.

Foram realizadas diligências em busca do suspeito, mas ele não havia sido localizado até o encerramento do boletim de ocorrência.