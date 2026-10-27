Prefeitura realiza limpeza e desobstrução de galerias em Jandaia do Sul e pede colaboração da população

A Prefeitura de Jandaia do Sul está intensificando os serviços de limpeza e desobstrução das galerias pluviais, com atenção especial aos pontos que registraram alagamentos durante as últimas chuvas.

O trabalho tem como objetivo melhorar o escoamento da água da chuva, prevenir entupimentos e reduzir os riscos de novos alagamentos, principalmente em períodos de maior volume de chuva. As equipes seguem atuando em diferentes regiões do município, realizando a retirada de resíduos e a manutenção dos sistemas de drenagem.

A Administração Municipal também reforça a importância da colaboração da população. Os moradores devem manter limpas as calçadas, frentes das residências e vias próximas, evitando o descarte de lixo, entulhos, folhas, galhos e outros materiais que possam ser carregados pela enxurrada e obstruir bueiros e galerias.

A prevenção é uma responsabilidade compartilhada. Com a manutenção realizada pelo Município e a colaboração dos moradores, é possível reduzir os riscos e contribuir para uma cidade mais limpa e segura.