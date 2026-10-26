Esporte de Jandaia do Sul entrega 700 litros de leite ao Asilo São Vicente de Paulo

O Departamento Municipal de Educação e Esportes de Jandaia do Sul realizou a entrega de 700 litros de leite ao Asilo São Vicente de Paulo. Os produtos foram arrecadados durante as partidas do Campeonato Municipal de Futebol Suíço, que vem sendo realizado no município.

A iniciativa reforça o caráter solidário das competições esportivas promovidas em Jandaia do Sul, unindo esporte, participação da comunidade e apoio às entidades locais. A ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e da Câmara de Vereadores.

O coordenador de Esportes, Alex Chaves, destacou a participação das equipes na campanha e agradeceu o envolvimento de todos. “Quero agradecer a todos os diretores das equipes pelo empenho com seus times e pela colaboração para que o campeonato aconteça. Além da competição dentro de campo, conseguimos também promover uma ação solidária que beneficia uma entidade tão importante para o nosso município”, afirmou.