Terça Verde

Esporte de Jandaia do Sul entrega 700 litros de leite ao Asilo São Vicente...
O Departamento Municipal de Educação e Esportes de Jandaia do Sul realizou a entrega de 700 litros de leite ao Asilo São Vicente de...
Identificadas as cinco pessoas da mesma família que morreram em acidente em Candói
As vítimas são Ronaldo Turok, de 29 anos; Camila Prado de Almeida, de 25 anos; Isis Almeida de Oliveira, de 6 anos; e os...
Jandaia do Sul realiza Audiência Pública para apresentação da LDO e LOA 2027
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul realizará, no dia 6 de novembro, uma Audiência Pública para apresentação do planejamento da Lei de Diretrizes...
Polícia Civil de Jandaia do Sul prende homem por mandado de furto em Marumbi
A Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu, na manhã desta segunda-feira (26), um homem de 39 anos, identificado pelas iniciais S.A.S., em cumprimento...
Avião retorna ao Aeroporto de Maringá após fumaça a bordo
Uma aeronave da companhia aérea Gol precisou retornar ao Aeroporto Regional de Maringá, no norte do Paraná, após a identificação de fumaça a bordo,...
Tempestades se afastam do Paraná; chuvas mais intensas são prevista a partir de quinta
(AEN) O domingo de eleição (25) começou com chuva moderada nas cidades que fazem divisa com São Paulo, garoa no Leste do Paraná e...
Casal e três filhos morrem em grave colisão na BR-373
Um grave acidente de trânsito registrado na noite de domingo (25) resultou na morte de cinco pessoas da mesma família na BR-373, na região...