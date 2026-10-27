PM é acionada após homem soltar bombinhas

A Polícia Militar foi acionada na tarde de segunda-feira (26) para atender a uma ocorrência de perturbação do trabalho ou do sossego alheio na Rua Ramiro da Silva Rocha, em Jandaia do Sul.

De acordo com a PM, a solicitante relatou que um vizinho estaria soltando bombinhas em via pública, causando perturbação do sossego.

No local, os policiais abordaram e identificaram o homem, que confirmou ter soltado algumas bombinhas para o filho, mas informou que já havia interrompido a conduta.

Diante da situação, ele foi advertido e orientado pela equipe policial. Um boletim de ocorrência foi confeccionado para registrar os fatos.

O atendimento foi registrado às 16h34.