Prefeitura de Jandaia do Sul e UFPR avançam em estudos para implantação de sistema de proteção contra granizo

O município de Jandaia do Sul avançou nesta segunda-feira (26) nos estudos para a possível implantação de um sistema de proteção contra granizo no município. O prefeito Ditão Pupio recebeu, durante a tarde, o professor José Gabriel Vieira Neto, vice-diretor da UFPR – Campus Jandaia do Sul, que realizou a entrega de um estudo técnico e econômico elaborado pela Universidade para subsidiar a avaliação do projeto.

O documento reúne informações climáticas, análises sobre a vulnerabilidade de Jandaia do Sul e da região do Vale do Ivaí e projeções relacionadas aos impactos provocados por tempestades severas. Nos últimos anos, episódios de granizo têm causado preocupação tanto na zona urbana quanto na área rural, atingindo residências, veículos, estruturas e propriedades agrícolas.

A iniciativa busca avaliar alternativas que permitam ao município ampliar as ações de prevenção e mitigação dos impactos provocados por eventos climáticos extremos, como os enfrentados nos últimos anos, utilizando conhecimento técnico e científico para embasar futuras decisões da Administração Municipal.

Sistema irá trazer proteção para a área rural e urbana

Segundo o estudo apresentado, uma das alternativas avaliadas é a utilização de tecnologias de mitigação atmosférica por ondas de choque, mais conhecido como canhão anti-granizo, com o objetivo de reduzir os possíveis impactos provocados pela formação de granizo. O levantamento analisa aspectos técnicos, econômicos e operacionais necessários para uma eventual implantação do sistema em Jandaia do Sul.

O município possui forte participação da atividade agrícola na economia regional, com produção de grãos, olericultura, fruticultura e outras culturas. Ao mesmo tempo, tempestades acompanhadas de granizo também podem provocar prejuízos na área urbana, atingindo imóveis, veículos e equipamentos públicos.

Dessa forma, o estudo considera os possíveis benefícios de uma solução que possa contribuir para ampliar a proteção tanto das propriedades rurais quanto da população residente na cidade.

Próximas etapas do projeto

Com o estudo em mãos, a Prefeitura iniciará uma análise detalhada das informações técnicas apresentadas pela UFPR. Entre os pontos que deverão ser avaliados estão os locais sugeridos para instalação dos equipamentos, requisitos operacionais, adequações acústicas, custos e possibilidades de obtenção de recursos para viabilizar o projeto.

O prefeito Ditão Pupio destacou a importância da parceria com a Universidade e que o município tem grande interesse em adquirir sistema. “Aqui em Jandaia do Sul já enfrentamos várias chuvas de granizo que causaram muitos prejuízos às famílias, ao comércio e também aos nossos produtores rurais. Estamos buscando essa solução há um tempo e agora com este estudo da UFPR podemos ter uma base técnica melhor e buscar implantar esse projeto que vai beneficiar nossa população e toda região, afirmou o prefeito.