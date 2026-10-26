Jandaia do Sul realiza Audiência Pública para apresentação da LDO e LOA 2027

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul realizará, no dia 6 de novembro, uma Audiência Pública para apresentação do planejamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2027. O encontro será realizado às 14h, na Câmara Municipal.

A audiência atende ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como objetivo ampliar a transparência e possibilitar a participação da população no processo de planejamento orçamentário do município.

Durante o encontro serão apresentadas informações relacionadas à LDO, que estabelece as diretrizes e prioridades da administração pública, e à LOA, responsável por estimar as receitas e fixar as despesas previstas para o próximo exercício.

A Audiência Pública será realizada na Câmara Municipal de Jandaia do Sul, localizada na Avenida Anunciato Sonni, nº 2945, no Centro, e é aberta à participação de toda a comunidade.